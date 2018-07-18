Члены конкурсной комиссии отобрали 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований (ГБР).

Такое решение комиссия приняла на заседании 18 июля, передает УП.

Утверждены следующие кандидатуры:

Директор территориального управления в Киеве - Руслан Марчук. Он работает в полиции.

Директор территориального управления в Краматорске - Артем Матвеев.

Директор территориального управления во Львове - Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Его назначение лоббирует народный депутат от партии "Свобода" Игорь Кривецкий.

Директор территориального управления в Мелитополе - Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.

Директор территориального управления в Николаеве - Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка, креатура депутата от фракции БПП Александра Грановского.

Директор территориального управления в Полтаве - Владимир Тимошко.

Директор территориального управления в Хмельницком - Сергей Палатов.

Руководитель первого управления организации досудебных расследований - Евгений Шевцов. Он работает в полиции и ГБР.

Руководитель второго управления организации досудебных расследований - Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.

Руководитель третьего управления организации досудебных расследований - Артем Бугаец.

Руководитель управления информационно-аналитической разведки - Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.

Руководитель управления оперативных разработок - Владимир Криволапов.

Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований - Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.

Руководитель управления внутреннего контроля - Богдан Чобиток. Чобиток прошел по квоте начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчина и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.

Руководитель управления обеспечения деятельности - Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.

Руководитель управления кадровой работы и государственной службы - Виталий Француз.

Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций - Андрей Багров. Работает в Нацполиции.

Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий - Александр Яковлев.

Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер - Денис Луцык.

Руководитель управления правового обеспечения - Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.

Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации - Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.

Руководитель управления специального назначения - Андрей Калашник.

Начальник отдела внутреннего аудита - Петр Божевский. Он работает в СБУ.

Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения - Александр Коваль.

Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ - Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля - Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

После этого список, утвержденный комиссией, передадут директору ГБР Роману Трубе.



Также Кабмин позже должна опубликовать информацию о должностных лицах, избранных комиссией.

Ранее в распоряжение Украинской правды попал список из 15 заранее утвержденных кандидатов на руководящие должности ГБР, нардеп Сергей Лещенко назвал еще 6 новых фамилий.

Результаты открытого голосования комиссии подтвердили назначения более половины должностных лиц из списка, опубликованного УП.

Отметим, что имена 6 должностных лиц журналистам не были известны.

Многие из утвержденных служащих являются креатурами министра МВД Арсена Авакова и заместителя председателя Нацполиции Игоря Купранца.

В частности Марчук, Шевцов, Туру, Белоус, Криволапов, Житник, Багров, Пащенко, Костюкова, Калашник, Гайовская-Ковбасюк.

Комиссия отобрала должностных лиц из 436 кандидатов на ключевые должности в ГБР: директоров семи территориальных управлений органа, руководителей подразделений центрального аппарата и сотрудников подразделений внутреннего контроля бюро.

В состав комиссии входит 9 человек по 3 представителя от ВРУ, КМУ и президента Петра Порошенко.

От Верховной Рады вошли народные депутаты Владислав Бухарев ("Батькивщина"), Евген Дейдей ("Народный фронт"), Николай Паламарчук ("Блок Петра Порошенко").

От президента - два профессора КНУ имени Тараса Шевченко Роман Майданик (председатель комиссии) и Виктор Самохвалов, а также партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

От Кабинета министров доцент Хмельницкого университета управления и права Денис Монастырский, заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, первый заместитель Министра юстиции (секретарь комиссии) Наталия Севостьянова.

Народный депутат Мустафа Найем ранее писал в своем блоге, что на руководящие должности в ГБР могут попасть судьи Майдана и преследователи правозащитников.

Как ранее сообщалось со ссылкой на ресурс Prosud, более 40% претендентов на руководящие должности в Государственном бюро расследований являются представителями действующих правоохранительных органов.

По состоянию на конец июня на около 700 должностей, создание которых предусмотрено в Государственном бюро расследований, заявления подали уже более 5 тысяч претендентов.

Как сообщала "Страна", конкурс в Госбюро расследований будет проходить без полиграфа, чтобы скорее нанять сотрудников.

В Кабмине отметили, что такое решение ускорит проведение конкурса и связано с отсутствием необходимого количества работников для проведения психофизиологического исследования.

Отметим, что в ГБР конкурс семь человек на одно место.