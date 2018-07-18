Председатель Днепровского районного суда города Киева Неля Ластовка не прошла оценочного собеседования и будет освобождена от должности .

Об этом сообщил председатель Совета общественного контроля при НАБУ, член ОО ВО "Автомайдан", адвокат Роман Маселко.

Фото: facebook.com/roman.maselko

Ранее мы писали, что судья Днепровского суда Чаус и Ластовка причастны к судам над активистами Автомайдана и к фальсификациям ряда судебных дел в последние годы.

Также мы писали, что следственные органы начнут проверку главы Днепровского райсуда города Киева Нелли Ластовки. "Главный повод для сомнений в ее работе - это то, что, по странному стечению обстоятельств, что именно Чаус все время попадал на самые резонансные дела, которые были принципиальны для власти. В то время как по закону, распределение дел между судьями, должно осуществляться в автоматическом режиме по система автораспределения. Поэтому чудеса с Чаусом могли осуществляться только при помощи главы суда", - пояснил источник.

Ластовка и Чаус считались судьями, близкими соратнику президента Порошенко Александру Грановскому.

Как сообщала "Страна", ранее Нелю Ластовку уже отстраняли от должности в разгар скандала с судьейй Чаусом.

Также мы писали, что трех киевских судей накажут за преследования активистов "Автомайдана".