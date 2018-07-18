Машиниста и его помощника, которые пытались скрыть случай смертельного травмирования женщины поездом на станции Березнеговатое в Николаевской области, уволили.

Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога", передает УНН.

"Из-за нарушения рабочей дисциплины и Регламента действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях, машинист и помощника машиниста были уволены с занимаемых должностей. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. Ведется следствие, назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, грузовой поезд, следовавший из Николаева в Апостолово, совершил наезд на женщину, которая лежала на путях.

"Локомотивная бригада попыталась скрыть случай смертельного травмирования. Но случай выявил дежурный по станции Березнеговатое и оперативно сообщил правоохранительным органам", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что товарный поезд насмерть сбил женщину на станции Березнеговатое в Николаевской области. Однако машинист вместе с помощником не уведомили об инциденте, а забрали тело в поезд, а потом избавились от него.

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