За минувшие 20 лет в 50 странах Восточной Европы и Центральной Азии число заразившихся Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) возросло вдвое.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН.

"Это нас очень тревожит. Целые регионы все еще отстают в развитии, успехи в борьбе с детским СПИДом все еще неустойчивы, женщины остаются в группе наиболее подверженных риску. Все это останавливает прогресс и в срочном порядке требует решения", - сообщил Мишель Сидибе, исполнительный директор UNAIDS.

За последние семь лет глобальные новые случаи ВИЧ-инфекции снизились всего на 18% - с 2,2 млн в 2010 году до 1,8 млн в 2017 году. Хотя это почти половина числа новых инфекций по сравнению с пиком в 1996 году (3,4 млн.), Снижение является недостаточно быстрым, чтобы достичь цели менее 500 000 заболевших к 2020 году.

Из-за влияния развертывания антиретровирусной терапии растет число смертей, связанных со СПИДом.

Наибольший прогресс в борьбе с заболеваемостью зафиксирован в Восточной и Южной Африке. В 50 странах Восточной Европы и Центральной Азии число заразившихся ВИЛом возросло вдвое, на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки - на 25% за последние 20 лет.

"Страна" разбиралась, как в Украине стартовал второй этап медреформы и чем закончился первый.

"Все направлено на то, чтобы максимально обрезать врачам и пациентам доступ к бюджетным деньгам. И распределять их в ручном режиме", – пояснил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Напомним, что в Минздраве назвали число инъекционных наркоманов в Украине.