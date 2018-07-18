Народный депутат Андрей Журжий заявил о сложении полномочий. Об этом сообщила его коллега по Объединению Самопомич Елена Сотник.

"ОН! Моя личная потеря, но это эгоизм с моей стороны, потому что он друг, советчик и опора в Раде! А не эгоизм - это то, что он большая потеря для страны и людей. Я тобой горжусь и я тебя понимаю, поэтому не могу удержать, ты лучший из нас Андрей Журжий" - эмоционально написала она, разместив заявление Журжия на имя Парубия о сложении депутатских полномочий.

Фото: facebook.com/lenasotnik

Как сообщала "Страна", в 2017 мама Лободы подала заявление о сложении депутатского мандата после скандала с ТВ шоу.

Также нардеп Константиновский написал заявления о сложении мандата.

Мы писали, что в Раде появился проект о сложении полномочий нардепа Бабак, которая уходит в пользу человека Палицы.