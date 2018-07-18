Гражданка Великобритании Дон Стерджесс, умершая из-за возможного отравления нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" в Эймсбери, была госпитализирована с повреждениями рук и лица.

Об этом передает УНН со ссылкой на Sky News.

По мнению полиции, что скорее всего женщина решила, что флакон с ядовитым веществом, это духи и разбрызгала ее себе на лицо.

Ранее, по словам брата Чарльза Роули, который отравился 30 июня, в британском городе Эймсбери, потерпевший поднял с земли только флакончик духов.

Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Женщина умерла 8 июля, мужчина жив. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Ученые проверяют, отравились женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.

Как сообщала "Страна", полиция скрывает детали отравления "Новичком". Мать отравленной британки устроила скандал.

Отметим, что в Минобороны Великобритании обвинили Россию в смерти женщины от Новичка.