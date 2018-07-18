Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Высший антикоррупционный суд всех подследственных ему дел со дня начала его работы. Ранее мы писали, что Рада решила, что все дела НАБУ уйдут в Антикоррупционный суд.

"Сегодня подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Этим окончательно поставил точку в дискуссиях относительно запуска Высшего антикоррупционного суда", - написал Парубий в twitter в среду.

Фото: twitter.com/andriyparubiy

Как сообщалось, 12 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №7441 о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей с поправкой относительно передачи в Антикоррупционный суд всех подследственных ему дел со дня начала его работы.

Данный законопроект был одним из необходимых условий для получения Украиной очередного транша кредита Международного валютного фонда.

С его принятием уголовные производства по подследственным Антикоррупционному суду преступлениям, судебные рассмотрения которых в судах первой и апелляционной инстанциях не завершены до начала работы антикоррупционного суда, передаются в ВАКС со дня начала его работы.

Данной правкой парламент внес изменения в переходные положения Уголовного процессуального кодекса (УПК). Согласно этим изменениям, со дня начала работы ВАКС следственные судьи, суды первой инстанции (за исключением ВАКС и его следственных судей) прекращают принимать к рассмотрению ходатайства и обвинительные акты в уголовных производствах подследственных ВАКС. С этого дня ходатайства в уголовных производствах, подследственных ВАКС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены, передаются в антикоррупционный суд для рассмотрения.

Как сообщала "Страна", пока нет ни одного желающего войти в Высший антикоррупционный суд.

Мы писали, что ранее Порошенко объявил, что Антикоррупционный суд запустят уже в этом году.