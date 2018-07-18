Подольский райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Его подозревают в завладении чужим имуществом. Новая дата заседания - сентябрь 2018 года.

Об этом передает УНН со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Дмитренко.

По словам адвоката, сегодня прокурор САП зачитал краткое изложение обвинительного акта в отношении его подзащитного.

Следующее заседание назначено на сентябрь 2018 года, на котором, по словам защитника, суд должен определить порядок изучения доказательств.

29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

25 июля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", на экс-важняка ГПУ Суса открыли дело после выступления в суде против Луценко.

"После выступления Дмитрия Николаевича в суде реакция последовала мгновенно", - говорит защитник Суса.

Отметим, что экс-"важняк" Генпрокуратуры Дмитрий Сус не смог внести за себя залог.