Подольский суд Киева перенес заседание по делу Суса на сентябрь
Подольский райсуд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.
Его подозревают в завладении чужим имуществом. Новая дата заседания - сентябрь 2018 года.
Об этом передает УНН со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Дмитренко.
По словам адвоката, сегодня прокурор САП зачитал краткое изложение обвинительного акта в отношении его подзащитного.
Следующее заседание назначено на сентябрь 2018 года, на котором, по словам защитника, суд должен определить порядок изучения доказательств.
29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.
25 июля 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.
26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Страна", на экс-важняка ГПУ Суса открыли дело после выступления в суде против Луценко.
"После выступления Дмитрия Николаевича в суде реакция последовала мгновенно", - говорит защитник Суса.
Отметим, что экс-"важняк" Генпрокуратуры Дмитрий Сус не смог внести за себя залог.