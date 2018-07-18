Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 19 июля циклон будет вытеснять из насыщенной влагой атмосферы кратковременные дожди, грозы.

Днем +23... +28 градусов. На Востоке и Юге будет преобладать сухая солнечная погода с температурой воздуха +25 ...+30 градусов. Лишь в северных районах Одесской и Николаевской вероятные локальные грозовые дожди.

"В Киеве завтра днем ​​кратковременный дождь, гроза, +25 градусов. Шорты, джинсы с дырками различного происхождения (кому дресс-код позволяет), веера, маленькие бутылочки с водичкой, термальная водичка для прысканья на лицо, зонты и темные очки - все это завтра понадобится, независимо от вероятности или маловероятности дождя," - отметила синоптик.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Cтрана", в Гидрометцентре предупредили киевлян о затяжной грозе.

Мы писали, что синоптики предупреждают, что до конца недели дожди и грозы из Украины не уйдут.

Ранее Киеву пообещали палящий июльский зной уже через неделю.