Детское учреждение оздоровления и отдыха "Ястребок" (филиал "Орленок") в Лиманском районе Донецкой области, в котором произошло массовое пищевое отравление детей, закрыли с 18 июля, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

На данный момент отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследован персонал учреждения. По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания регистрировались 16 и 17 июля.

В ходе проведения обследования пищеблока выявлены нарушения санитарного законодательства: на пищеблок допустили работника с признаками дисфункции кишечника (работала 16-17 июля); на работу приняли работников кухни без прохождения должного медицинского осмотра; персонал не соблюдает требований личной гигиены (в частности, отсутствует мыло, антисептик, полотенца для рук).

Кроме того, в питании детей используются блюда, не включенные в согласованное Госпродпотребслужбой перспективное меню; отсутствует журнал скоропортящейся продукции; не соблюдаются товарное соседство в холодильниках и температурные режимы хранения пищевых продуктов.

Как сообщалось, 16 июля произошло массовое отравление в детском заведении оздоровления и отдыха "Ястребок". Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по факту массового отравления детей и проверить другие детские заведения Украины. Госпродпотребслужба участит проверки детских лагерей после инцидента с массовым отравлением, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

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