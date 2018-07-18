Печерский райсуд Киева отказался заключать под стражу подозреваемого в умышленном заказном убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Такую меру пресечения требовала прокуратура.

Об этом передает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

"Суд не удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемого", - сказали в ведомстве.

Напомним, 17 июля 2018 года ГПУ объявила о подозрении за пытки и убийство журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014.

Убийство 57-летнего журналиста Василия Сергиенко произошло 4 апреля 2014 в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Его похитили, пытали и затем убили, а тело спрятали в лесу.

12 апреля 2017 года полиция задержала одного из подозреваемых из преступной группировки, которая совершила серию тяжких преступлений, включая убийство Сергиенко.

"Страна" разбиралась, как расследуют резонансные убийства журналистов в Украине.

Во время Евромайдана был убит корреспондент газеты "Вести" Вячеслав Веремий, возле собственного дома застрелили журналиста и писателя Олеся Бузину.

Отметим, что подозреваемого в убийстве журналиста обвинили еще в одном преступлении.