В ближайший час и до конца суток 18 июля возможна гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре.

"В ближайший час и до конца суток 18 июля в Киеве возможна гроза", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее синоптики сообщали, что в столице ожидаются периодические дожди, грозы. Возможно усиление ветра, а в некоторых районах города даже град. Температура воздуха будет +24…+26 днем, а ночью +17… +19 градусов.

Ранее "Страна" писала, что синоптик показала фото циклона по имени Халина, который завис над Украиной.