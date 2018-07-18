Объявлено подозрение в совершении двух уголовных преступлений капитану крымского сейнера "Норд" Владимиру Горбенко. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сказал заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров в эфире радио "Крым Реалии".

"На сегодняшний момент уголовное производство еще находится на стадии досудебного расследования, в основном это связано с проведением досудебных экспертиз. Когда будут получены выводы - оно будет завершено", - рассказал Ребров, отвечая на вопрос о сроках завершения расследования в отношении судна "Норд".

По словам заместителя начальника управления прокуратуры АРК, экипажу судна "Норд" ничего не угрожает.

"Что касается капитана судна "Норд" - ему было объявлено о подозрении в совершении двух уголовных преступлений - нарушение порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории, это статья 332 прим. 1 КК Украины и осуществления незаконного рыбного промысла - это статья 249 КК Украины. По первому обвинению предусмотрено до 5 лет лишения свободы максимально, по второму - наказание в виде штрафа", - отметил он.

Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко продлено до 1 сентября 2018 года.

Видео: youtube.com/Крым Реалии

Как сообщала "Страна", суд оставил под арестом капитана судна "Норд". Двоим членам экипажа "Норда" удалось вернуться в Россию, семеро пока остаются на территории Украины.

Отметим, что российская омбудсмен Москалькова встретилась в Киеве с моряками арестованного "Норда".