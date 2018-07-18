Футболистов "Зари" Давида Фаупала, Силаса и Луиса Фелипе могут наказать за опоздание на тренировочный сбор.

Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Вернидуб, передает пресс-служба клуба.

"С моей стороны, как главного тренера, не только Фаупала, но и Силас, и Луис Фелипе должны быть наказаны. Об этом было сказано генеральному директору, а финальное слово будет за ним. За опоздание игроки должны быть наказаны", - заявил он.

Фаупала в прошлом сезоне сыграл за луганчан 13 поединков и отдал одну голевую передачу. На счету Силаса 27 игр, в которых он забил 3 мяча и дважды ассистировал партнерам. Луис Фелипе заявлен на позиции голкипер с прошлой зимы и ничем не отметился.

Как сообщала "Страна", главный тренер "Зари" попал в больницу после победы над "Мариуполем". После трехматчевой серии из крупных поражений футболисты "Зари" сумели добыть три очка в матче с Мариуполем (3:1).

Отметим, что голкипер Лунин прокомментировал блистательный переход из Зари в Реал.