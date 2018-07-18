Клиентам Приватбанка, которые попались на уловки мошенников в ходе последней атаки через электронную почту и мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp и др.) не нужно в обязательном порядке перевыпускать свои карты.

Достаточно просто сменить пароли (при входе в Приват24 и ПИН-код карты), прокомментировал UBR.ua ситуацию пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

"Реальных пострадавших от последних нападок жуликов немного - это единицы. Потому нет и крупных финансовых потерь. Банк смог оперативно перенастроить свою систему антифрода, чтобы лучше отслеживать и быстрее реагировать на взломы. Сейчас мы очень быстро распознаем попытки взломов. Если есть подозрения, то чаще просим людей подтвердить их операции - все ради безопасности", - заверил он.

Поздним вечером 17 июля Приватбанк сообщил о новых нападках мошенников на счета их клиентов: людям приходили уведомления о крупных пополнениях счетов наличными от посторонних лиц, и в них предлагалось перейти по ссылке, чтобы понять источник средств. Линк жуликов вел на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24, где человеку предлагали ввести данные карты и пароли для получения информации. Это открывало возможности для преступников по взлому счетов людей, потому банк настаивал, чтобы их клиенты не реагировали на подозрительные сообщения.

"Приватбанк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах. Также ни в коем случае нельзя -вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах", - говорилось в сообщении банка.

Ранее "Страна" сообщала, что Приватбанк предупреждает о рассылке SMS от мошенников.

Также Приватбанк предупредил о мошенниках, которые "списывают" кредиты переселенцам.