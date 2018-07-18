Беглый нардеп Александр Онищенко рассказал, как Банковая и НАБУ позволили скандальному судье Николаю Чаусу, бывшему под следствием в Украине, бежать в Молдову.

"Порошенко всегда использовал НАБУ как псевдонезависимую структуру для создания видимости борьбы", - рассказал Онищенко "Стране" в эксклюзивном интервью и напомнил о роли главы антикорбюро Артема Сытника в деле Чауса.

"Сытник ловил-ловил судью Чауса, любимого судейского гнома президента. Банки его из огорода со взятками выкапывал. Всем показывали, все аплодировали. А потом Сытник же позволил Чаусу бежать в Молдову. И никаких возражений у него не возникло, даже в тот момент, когда депутат Грановский вместе с его подельницей Оксаной Томчук, бывшей адвокатом Корбана, переметнувшейся к Грановскому, организовывал побег судьи", - сообщил депутат.

"Адвокатов ему искали, вертолет, под Киевом "баночника" (Чаус хранил деньги в банках, закопанных в огороде - ред.) прятали, прятали в Кишеневе. И до сих пор прячут. У меня даже маршрут побега есть, с фигурантами. Я его у одного исполнителя купил, которого президент потом на деньги кинул", - сказал Онищенко.

По его словам, "Сытник все знал, и позволил Грановскому хорошо сделать свою работу, помочь президенту".

Николай Чаус, бывший судья Днепровского района Киева, бежал из Украины в Молдову, находясь под следствием. В октябре Молдова отказала ему в политическом убежище. Однако в Украину судья до сих пор не экстрадирован.

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