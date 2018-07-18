Вечером 17 июля в столице как минимум два человека получили серьезные огнестрельные ранения. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.

Первый вызов поступил к врачам около девяти часов вечера. В Днепровском районе Киева на проспекте Ватутина произошла драка со стрельбой, в результате которой 35-летний мужчина получил огнестрельное ранение грудной клетки и живота.

По словам врачей, мужчина, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был оперативно доставлен в городскую клиническую больницу. По словам свидетелей, неизвестные стреляли из пневматичного оружия.

Еще один вызов поступил около полуночи в Шевченковском районе. Сообщается, что 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение голени. По словам врачей, мужчина также был в состоянии алкогольного опьянения, из пневматического оружия в него стрелял сосед.

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