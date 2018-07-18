Лагерь "Ястребок" в Донецкой области, в котором отравился уже 91 человек, решили закрыть с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

По состоянию на 18 июля из детского оздоровительного и отдыха “Ястребок” в Донецкой области с признаками острой кишечной инфекции в больницы госпитализировали уже 91 человека, из них 76 детей.

Санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки продолжается, предварительно пострадавшим поставили диагноз “острый гастроэнтероколит”.

Лагерь рассчитан на 150 мест. Эта смена было второй, началась с 14 июля, на отдых заехали 134 ребенка, в том числе 35 детей до 15 лет.

По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания возник 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрироваться с 16 и 17 июля среди детей всех четырех отрядов заведения.

При обследовании пищеблока был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.

“...принято решение о закрытии лагеря и прекращения любой деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018”, - сообщили в Госпродпотребслужбе.

По мнению и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что причиной отравления в детском лагере “Ястребок” в Донецкой области, вероятно, является инфекция сальмонеллеза.

Ранее "Страна" сообщала, что лагерь "Славутич" закроют после массового отравления детей из школы Дерюгиных.

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