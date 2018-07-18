Нардеп Александр Онищенко, живущий в Испании, рассказал, когда опубликует новые пленки с голосом президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил в интервью "Стране" "Петр Пятый - подстольная книга у Порошенко".

На вопрос, когда он намерен опубликовать вторую пленку с голосом президента, на которой обсуждается Юлия Тимошенко, Онищенко ответил: "Осенью. И не вторую, а сразу третью. Вам понравится. Вторую оставлю для финиша".

Ранее Онищенко говорил, что плотность публикации пленок будет возрастать к выборам президента Украины.

Первую подробную запись с голосом Порошенко нардеп опубликовал в апреле. На ней президент обсуждает с Онищенко (тогда еще доверенным лицом Порошенко) по сути варианты взятки от экс-министра экологии Николая Злочевского за прекращение против него уголовных дел.

Дела против Злочевского и в самом деле были закрыты.

Ранее в интервью "Стране" Онищенко рассказал, экстрадируют ли его из Испании по решению суда и как президент Порошенко лично ездил в Мадрид договариваться об этом.