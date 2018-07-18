После разрыва Вашингтоном ядерной сделки с Тегераном - в Иране открылся завод по производству роторов для новейших центрифуг. Те, в свою очередь, необходимы для обогащения урана.

Об этом в среду, 18 июля сообщил глава Организации по атомной энергии Исламской республики Иран Али Акбар Салехи.

По сообщению агентства "Тасним", на этом объекте можно будет производить роторы для центрифуг IR-6. Благодаря этому Иран, когда иранская сторона начнет массовое производство этой модели, сможет ежегодно производить детали для примерно 60 таких центрифуг.

По словам Салехи, это поможет Ирану выполнить задачу по обеспечению обогащения урана до уровня в 190 тыс. единиц работы разделения (ЕРР или SWU).

Иранские издания отмечают, что такие темпы обогащения не нарушают параметры соглашения по атому, заключенного Тегераном с международными посредниками. В соответствии с этим соглашением, Иран сохраняет возможность для обогащения урана в ограниченном объеме в мирных целях.

Как сообщала "Страна", в США не хотят сближения Китая и Ирана на фоне американского нефтяного эмбарго. В Вашингтоне опасаются, что китайские компании попросту выкупят всю нефть, которую не станут покупать другие торговые партнеры Ирана из-за американских санкций.

Отметим, что местный миллиардер построит в Нигерии гигантский завод по производству бензина.