Дочь мэра Днепра Бориса Филатова Екатерина Филатова получила диплом академии искусств в Лондоне. Об этом городской голова сообщил на своей странице в Facebook.

Cтоит отметить, что его слова поздравления прозвучали эмоционально. Борис Филатов даже заявил, что "никакие деньги отца не помогли бы ей закончить ВУЗ".

"Прости меня за то, что я всегда был плохим отцом. Прости меня за то, что у меня никогда не было на тебя времени. Прости меня за то, что я сегодня снова не с тобой. Опять дела. Опять проблемы. Наверное, я - больной трудоголик. Наверное. Но, верю, что ты поймешь. Прости меня. Прости. Сегодня ты стала бакалавром искусств. Ты знаешь, что я знаю, как тебе было тяжело и никакие папины деньги не смогли бы помочь тебе получить диплом лондонской академии искусств. Прости. Люблю тебя, моя единственная дочь", - написал Филатов.

Фото: Borys Filatov/Facebook

Как сообщала "Страна", из-за украинского языка мэр Днепра предложил уволиться своему заму, который помог ему сформировать большинство в горсовете.

Также "Страна" писала про частые командировки Бориса Филатова. Так, в апреле он на две недели бизнес-классом улетел в США.

Напомним, после 9 мая Филатов пообещал создать свои вооруженные формирования по типу Германии 20-х годов.