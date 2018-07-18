Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,405 грн/$1 с 26,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,38-26,43 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3033 грн/$1 с 26,2216 грн/$1. Торговый оборот составил $428,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $454,38 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 19.07.2018 установлен такой:

100 долларов США - 2630.3338

100 евро - 3054.0806

10 российских рублей - 4.1817

Как сообщала "Страна", гривня на межбанке Украины потеряла еще 10 копеек к доллару США.

Ранее на межбанке Украины гривня укрепилась к доллару США на 4 копейки.

Мы писали, что гривня взяла курс на снижение и продолжила свое медленное падение на украинском межбанке.