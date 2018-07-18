Масштабное ДТП произошло вблизи пгт Немешаево Киевской области сегодня, 18 июля. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook. Столкнулись Suzuki, Volkswagen и Lada.

"К сожалению, в результате аварии одна женщина (водитель Suzuki) погибла на месте, еще два человека (один из Lada, один из Volkswagen) был срочно госпитализирован. Информация о причинах аварии уточняется," - говориться в сообщении.

На одном из фото видно, что один из водителей пользовался заглушкой для ремня безопасности.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", сегодня известный украинский актер попал в жуткое ДТП за рулем мотоцикла, ему ампутировали ногу.

Мы писали, что в центре Киева столкнулись четыре авто, есть пострадавшие.

Ранее под Киевом столкнулись два автобуса. Двое погибших, двенадцать пострадавших.