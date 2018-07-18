Президент США Дональд Трамп рассказал о реакции людей, которые возненавидели его за стремление поладить с президентом России. Такую критику Трамп сравнил с психическим расстройством.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, ненависть к нему таких людей настолько велика, что они предпочли бы развязать войну с Россией.

"Некоторые ненавидят то, что я хорошо поладил с президентом России Владимиром Путиным. Они предпочли бы начать войну, лишь бы только не видеть этого. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа", - написал президент США на своей странице в сети Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее в среду, 18 июля, Трамп написал, что в ходе прошедшего в Хельсинки саммита они с Путиным обсудили множество важных вопросов, чем обеспокоили недругов, надеявшихся, что встреча превратится в "боксерский поединок".

"Ждем больших результатов!" - написал Трамп, заявивший ранее, что встреча с Путиным прошла с даже бóльшим успехом, чем саммит НАТО в Брюсселе, однако американские СМИ предпочли этого не замечать.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, встреча президентов США и России в Хельсинки прошла 16 июля и продолжалась около четырех часов. Тет-а-тет главы государств общались более двух часов. По итогам общения российский лидер отметил, что остался доволен встречей, и охарактеризовал свой разговор с Трампом как "действительно очень содержательный".

В то же время ряд американских политиков раскритиковали Трампа. В частности, сенатор Джон Маккейн назвал его пресс-конференцию с Путиным "одним из самых позорных выступлений президента" и предположил, что оба лидера "говорили по одному сценарию", а Трамп "решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой".

В свою очередь, спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России, так как ее власти не разделяют ценностей США.

Как сообщала "Страна", Путин анонсировал "новые идеи по Украине", придуманные с Трампом.