Пранкеры Вован и Лексус позвонили Председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру от имени премьера Армении Пашиняна. Еврочиновник критиковал Трампа, обещал приехать в Ереван на вино и шашлыки, порадовался назначению Ким Кардашьян в МИД Армении и согласился сходить на концерт группы System of a Down.

Также они вели разговор об отношениях ЕС с Россией, США и Арменией. Полную расшифровку их разговора опубликовали в Facebook и Youtube.

Пранкер: Алло!

Секретарь Юнкера: Господин премьер-министр, сейчас вас соединят с председателем Юнкером. Одну секунду.

Юнкер: Алло!

Пранкер: Здравствуйте!

Юнкер: Господин премьер-министр! Рад вас слышать!

Пранкер: Добрый день, господин председатель, рад вас слышать! Спасибо за звонок!

Юнкер: Вы довольны?

Пранкер: Я поистине доволен, спасибо! Спасибо за звонок. Полагаю, что это большой праздник для всей нашей страны. Вчера и сегодня люди празднуют. Здесь проходит большой концерт на площади рядом с нашей администрацией. Люди довольны, и я тоже доволен. И еще я рад тому, что вы позвонили мне. А вчера у меня состоялся разговор с Верховным представителем Европейского союза госпожой Могерини. Мы обсудили множество вопросов, связанных с нашими странами. Благодарю вас за поддержку.

Юнкер: Я желаю вам всего наилучшего. Перед вами стоят очень непростые задачи, и вам об этом известно. Я рад, что весь этот процесс прошел очень мирным образом. Спасибо вам за это, потому что было отнюдь не очевидно, что все пройдет без насилия. За это вас благодарю. Сегодня мы празднуем День Европы. Поэтому все учреждения не работают за исключением меня. Я здесь. В Комиссии государственный праздник. Наш телефонный разговор в День Европы — это первый хороший сигнал. За ним последуют и другие. Когда вы вынесете предложения по кабинету министров? И кого назначите?

Пранкер: Прежде всего, позвольте поздравить вас с этим большим государственным праздником и позвольте мне ответить, что скоро — в течение одного месяца —я планирую изменить состав правительства. И мне известно, что 21 июня состоится заседание, и надеюсь, что наше правительство также сможет на нем присутствовать и принять в нем участие. Как вам известно, в нашей стране еще сильна волна сопротивления, в особенности в парламенте. Изменить ситуацию в одночасье будет непросто, но я буду принимать участие в этой встрече, которая состоится совсем скоро. Там будут и некоторые из наших министров. И я бы также хотел поблагодарить вас за ту большую роль, которую вы сыграли в этом процессе, за большую роль ЕС. И во многом благодаря вашей поддержке мы победили и нам удалось — как бы это сформулировать — совершить революцию роз в нашей стране. Что касается вашего вопроса, мы поменяем правительство через один месяц.

Юнкер: Да.

Пранкер: У меня еще много вопросов, которые я хотел бы обсудить. Первый — я обещаю ратифицировать соглашение о свободной торговле с ЕС, и все наши соглашения будут выполняться. Кроме того, я намерен работать над установлением безвизового режима. Кроме того, я бы хотел вам сообщить, что я обеспокоен ситуацией, связанной с ядерной сделкой с Ираном. Она вызвала множество неприятностей. Кроме того, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы не поддержали президента Трампа.

Юнкер: Да. Я глубоко убежден в том, что нам следует придерживаться конвенции, закрепить наше соглашение о партнерстве, которое мы заключили. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали все, что в ваших силах, чтобы они были должным образом выполнены. Что касается вопроса виз, возможно, начинать переговоры прямо сейчас было бы преждевременно, но я намерен начать такие переговоры в течение срока своих полномочий. Многие страны-члены ЕС, в основном Франция, крайне неохотно вступают в любые дискуссии о либерализации визового режима, но это произойдет в следующем году. Дело в том, что нам необходимо убедить в этом Францию и другие страны, в том числе Нидерланды. Для этого им необходимо понимать, почему это важно для вашей страны. Полагаю, что у нас хорошая основа для начала сотрудничества. И, со своей стороны, я готов сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам в этом.

Пранкер: Спасибо, господин председатель, я также хотел бы объяснить, почему меня тревожит ядерная сделка. Дело в том, что мы с Ираном соседи.

Юнкер: Да-да-да.

Пранкер: Мы заинтересованы в стабилизации ситуации в регионе.

Юнкер: Это весьма серьезная причина для беспокойства для нас и для меня лично, потому что, как мне представляется, вчера вечером Дональд Трамп совершил крупную ошибку. Мы, европейцы, придерживаемся условий ядерной сделки. Франция, Германия, Великобритания, другие страны, в том числе сам ЕС — мы будем придерживаемся условий данного соглашения. И мы не хотим дестабилизации ситуации в регионе. Иран — это ваш сосед. В ваших лучших интересах обеспечение стабильности во всем регионе. И мы работаем в этом направлении.

Пранкер: И, как вам известно, что многие люди препятствуют моей работе в качестве премьер-министра. В особенности, такое противодействие наблюдается в нашем парламенте, Республиканская партия... И теперь мы будем менять наш парламент. Как вам известно, определенное противодействие оказывалось и из России, поэтому удержаться было непросто, но теперь, думаю, ситуация стабилизировалась. Меня избрал народ, и я смогу найти множество вариантов для сотрудничества со всеми другими странами, в особенности с ЕС.

Юнкер: Да. И с Россией. Мы не просим вас разорвать свои отношения с Россией. Это важно. И у вас состоится встреча с Владимиром Путиным. Если я не ошибаюсь, 14 мая. И это хорошо. Это хорошо. Это мой личный друг. Я могу с ним поговорить при любой необходимости. Вы намерены организовать следующие парламентские выборы?

Пранкер: Да. Да. Я поговорю с ним и обсужу многочисленные актуальные вопросы. Мне известно, что у госпожи Могерини состоялся разговор с Сергеем Лавровым. Они обсудили ситуацию в Армении. Они говорят, что они попросили Россию не оказывать на нас давление. Но мы испытываем другое давление —со стороны США. Надеемся, что вы сможете выступить в качестве посредника между правительствами наших стран.

Юнкер: Нам приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир. Он не понимает, что происходит. И нам следует убедиться в том, что он начнет лучше осознавать происходящее в Армении. Хорошо. Все хорошо. Желаю удачи!

Пранкер: Кроме того, я бы хотел пригласить вас посетить Армению, Ереван.

Юнкер: Да.

Пранкер: У нас готовят отменное армянское барбекю, у нас его называют "шашлык".

Юнкер: Ха-ха-ха! Это тоже звучит неплохо! Я приеду в следующем году. В этому году это больше не представляется возможным, а в следующем году мы найдем подходящие даты и возможность.

Пранкер: Да, надеюсь, мы сможем пожарить шашлык на нашей площади и провести своего рода митинг. Шашлык будут готовить на улицах. Революция была мирной. И это может стать ее символом.

Юнкер: Да-да-да.

Пранкер: Кроме того, мне стало кое-что известно от господина Порошенко, с которым мы дружим. Он звонил мне на прошлой неделе каждый день. Это был какой-то странный звонок, потому что он просил меня о финансовой помощи. Это было странно слышать, потому что наша страна меньше, чем его.

Юнкер: Да.Да.

Пранкер: И он посоветовал привезти вам армянского вина, которое, по его словам, вы очень любите.

Юнкер: Это хорошая идея! Хорошая идея.

Пранкер: Хорошая идея. Кроме того, мне стало известно, что вы ценитель армянской музыки.

Юнкер: Да, это так.

Пранкер: Вы знакомы с творчеством нашего исполнителя Сержа Танкяна, лидера группы System of a Down?

Юнкер: Нет, не слышал.

Пранкер: Сейчас идет концерт, и я хочу открыть окно, чтобы вы услышали, как народ празднует, если вы не возражаете.

Юнкер: Хорошо.

Пранкер: Если вы не возражаете. Хорошо.

Юнкер: Да, я слышу.

[звучит музыка, включенная через компьютер]

Юнкер: Да. Чудесно.

Пранкер: Да. Я закрыл окно. Хорошо поют.

Юнкер: Вы будете сейчас обращаться к народу?

Пранкер: Не прямо сейчас. Позже.

Юнкер: Если вы будете произносить речь, передавайте народу Армении мои наилучшие пожелания.

Пранкер: Да. Передам. Спасибо за звонок! И еще я хотел сообщить, что Ким Кардашьян, возможно, также выразит желание войти в состав нашего правительства. Уверен, вы о ней слышали. Она будет работать в Министерстве иностранных дел.

Юнкер: Да, это хорошо.

Пранкер: Хорошо. Спасибо большое, господин председатель!

Юнкер: Спасибо! Удачи! Хорошего дня! До свидания!

Фото: facebook.com/Vovan222

Видео: youtube.com/Vovan222prank

Как сообщала "Страна", Лексус рассказал "Стране" подробности пранка с Ребеккой Хармс.

"В течение дня она ещё пару раз звонила и консультировалась, как ей лучше давать интервью. Мы ее координировали. Она даже попросила нас поддержать на государственном уровне бойкот ФИФА и чемпионата мира. Мы пообещали поддержку", - уточнил пранкер.

Отметим, что Трампа разыграл пранкер на борту президентского самолета.