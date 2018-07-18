Суд Испании принял решение об экстрадиции в Украину беглого нардепа Александра Онищенко. Об этом автор книги "Петр Пятый" рассказал в интервью "Стране" "Петр Пятый - подстольная книга у Порошенко".

Однако это не означает немедленной выдачи Онищенко Украине.

"Суд принял решение об экстрадиции, но последнее слово за испанским правительством", - пояснил он.

По его словам, в судебном решении есть оговорка, что последнее слово за Кабинетом министров.

"Кроме того, если испанцы примут решение о выдаче, этого не случится, до момента пока не будет принято решение по предоставлению мне политического убежища. Это отдельный процесс. Параллельно адвокаты будут подавать жалобу в Конституционный суд Испании", - объяснил Онищенко.

По его словам, об экстрадиции в Испанию ездил договариваться лично президент Петр Порошенко.

"Процесс по экстрадиции три месяца длился. И решение отдали на следующий день после того, как он уехал после первого официального визита", - обосновал Онищенко свою версию.

При этом суд не ограничил выезд нардепа из страны.

Ранее Печерский суд назначил лингвистическую экспертизу книги нардепа Онищенко о Порошенко.

"Страна" рассказывала, как Петр Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость.