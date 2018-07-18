Угледобывающие предприятия Украины в январе-июне 2018 года сократили добычу рядового угля на 10,5% (на 1 млн 938,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 16 млн 495,3 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 8,2% (на 286,2 тыс. тонн) – до 3 млн 201,5 тыс. тонн, энергетического – на 11,1% (на 1 млн 652,7 тыс. тонн), до 13 млн 293,8 тыс. тонн.

В июне-2018 добыча рядового угля снизилась на 1,7% (на 43,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 599,1 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за шесть месяцев сократили добычу на 8,7% (на 207,1 тыс. тонн) – до 2 млн 161,6 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля снизилась на 46,3% (на 208,5 тыс. тонн) – до 241,4 тыс. тонн, энергетического возросла на 0,1% (на 1,3 тыс. тонн) - до 1 млн 920,1 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за шесть месяцев текущего года обеспечили добычу 5 млн 801,5 тыс. тонн угля (-8,3% к январю-июню 2017 года), Луганской – 282,2 тыс. тонн (-81,4%), Днепропетровской – 9 млн 550,6 тыс. тонн (-2,9%), Львовской – 802,9 тыс. тонн (+13,9%), Волынской – 58,1 тыс. тонн (+2,3%).

Фото: mpe.kmu.gov.ua/

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% (5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн, в т.ч. коксующегося – на 18,6% (1 млн 554,1 тыс. тонн), до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического – на 13,5% (4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.

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