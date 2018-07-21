Кабинет министров утвердил порядок определения дополнительных условий продажи объектов "малой" приватизации, разрешив применять такие условия только при продаже контрольного пакета акций (более 50%).

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Порядком уточняется, что для продажи объектов "малой" приватизации со стартовой ценой ниже 50 млн грн допусловия не применяются, если это не предусмотрено законом о приватизации.

Согласно проекту постановления среди дополнительных условий могут быть выставлены требования сохранить профиль деятельности предприятия, определить инвестиции в строительство или капитальный ремонт, погасить долги по зарплате, обеспечить гарантии сотрудников, согласно трудовому законодательству.

"На данный момент ситуация с "малой" приватизацией очень простая: Фонд государственного имущества должен заключить с авторизированными площадками контракт и начать вводить активы в систему. Когда он это сделает, я не могу ответить, потому что ФГИ находит много причин, почему это сделать невозможно. Но надеюсь, что удастся их убедить", – отметил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Как сообщала "Страна", "малая" приватизация предусматривает продажу объектов государственной или коммунальной собственности, стоимость которых не превышает 250 млн грн. ФГИ определил к "малой" приватизации более 600 объектов.

Утвержденные Кабмином правила продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала вступили в силу 5 июля. Таким образом, полностью сформирована нормативная база для старта программы "малой" приватизации. В то же время "Прозорро Продажи" авторизировали первые 10 площадок для продажи таких объектов.