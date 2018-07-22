Нельзя оставлять без внимания экологические угрозы в зоне конфликта на востоке Украины. Они могут повлиять на гражданское население и наблюдателей миссии ОБСЕ.

Об этом сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан, указано на странице СММ ОБСЕ в Facebook в среду, 18 июля.

"Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - заявил посол Апакан во время заседания комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене.

Он подчеркнул, что эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого региона.

Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.

Фото: facebook.com/oscesmm

Как сообщала "Страна", Минприроды и ОБСЕ начнут "зеленый" мониторинг Донбасса.

"Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязненные", - отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, говоря о последствиях для окружающей среды в связи с боевыми действиями в регионе.

Отметим, что на Донбассе разрушили дамбу фенольного завода в Торецке.