В ОБСЕ призвали не забывать про экологические угрозы на Донбассе
Нельзя оставлять без внимания экологические угрозы в зоне конфликта на востоке Украины. Они могут повлиять на гражданское население и наблюдателей миссии ОБСЕ.
Об этом сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Эртурул Апакан, указано на странице СММ ОБСЕ в Facebook в среду, 18 июля.
"Экологические угрозы, возникающие вследствие конфликта на востоке Украины, нельзя оставлять без внимания, ведь они могут повлиять на гражданское население, которое проживает и работает в этом районе, а также на сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - заявил посол Апакан во время заседания комитета ОБСЕ по экономическим и экологическим вопросам в Вене.
Он подчеркнул, что эти угрозы являются общим вызовом для всех вовлеченных и для целого региона.
Апакан отметил, что защита объектов инфраструктуры является чрезвычайно важной для окружающей среды и должна быть общей ответственностью.
Фото: facebook.com/oscesmm
Как сообщала "Страна", Минприроды и ОБСЕ начнут "зеленый" мониторинг Донбасса.
"Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязненные", - отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, говоря о последствиях для окружающей среды в связи с боевыми действиями в регионе.
Отметим, что на Донбассе разрушили дамбу фенольного завода в Торецке.