Конституционный суд (КС) Украины принял решение в деле по конституционному представлению 50 народных депутатов и возобновил социальные гарантии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отмененные законом №76–III, принятым в конце 2014 года, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщает в среду отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, Суд пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы 1, 2 подпункта 3, подпункт 4, абзацы 1, 2 подпункта 5, абзацы 1-4 подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I закона №76, часть 3 статьи 22, часть 2 статьи 24, часть 7 статьи 30 закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" от 28 февраля 1991 года (№796-ХII) с изменениями, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 закона №796 в редакции закона №76–III противоречат статьям 3, 16 Конституции Украины.

В частности, установлено, что предусмотренные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Кроме того, лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые одновременно имеют право на другие льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Украины, ни, льготы и компенсации предоставлялись на выбор.

КС установил, что выполнение государством долга по сохранению генофонда украинского народа требует, в частности, надлежащего объема государственных расходов, в частности, в сферу здравоохранения, социального обеспечения и их эффективного использования. Льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной замены "будет свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга".

В решении Суда также отмечается, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в законе №796-ХII, являются особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный уровень жизни. Кроме того, КС отметил, что уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должен быть таковым, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей.

Таким образом, КС считает, что предусмотренные оспариваемыми положениями изменения в закон №796-ХII, касающиеся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, привели к сужению прав пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижению уровня их социального обеспечения и фактически являются отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

"Закон №76 в части отмены или ограничения льгот, компенсаций и гарантий, установленных законом №796, относительно социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, противоречит положению части второй статьи 3 Конституции Украины, согласно которому государство отвечает перед человеком за свою деятельность. На основании изложенного Конституционный суд Украины пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый - четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I закона №76, часть третья статьи 22, часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 закона №796, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 закона №796 в редакции закона №76 не соответствуют Конституции Украины (являются неконституционными)", - разъясняет КС.

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия этого решения Конституционном судом.

КС также установил, что со дня принятия им этого решения статьи 53 и 60 закона №796-ХII должны применяться в редакции до внесения изменений законом №76–III.



Решение КС является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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