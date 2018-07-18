В цехах пяти украинских предприятий производили фальсификат вместо сливочного масла
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила молокоперерабатывающие предприятия в Полтавской и Ивано-Франковской областях и подтвердила факт производства фальсифицированного масла сладкосливочного в некоторых цехах.
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Госпотребслужба публикует список из 5 предприятий, которые закрылись после проверки:
- ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозинский молочный завод", ООО "Полтавамолпрод" (с. Шишаки Полтавской обл.)
- ЧПП "Молокозавод-Карпаты" (Рожнятов Ивано-Франковской обл.)
Кроме того, производитель якобы белорусского масла, маркировка которого указывает адрес пгт Житянка (Ивано-Франковская обл.), вообще отсутствует в реестре операторов рынка.
"Соответственно, масло сливочное, реализуемое в настоящее время в торговых сетях на территории Украины под маркой указанных предприятий, фальсифицированное. В соответствии с законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" является опасным пищевым продуктом, который имеет вредное влияние на здоровье человека и является непригодным для потребления", - отмечается в сообщении.
Госпотребслужба сообщает, что ее территориальным органам поручено усилить работу по этому вопросу, в том числе по обеспечению изъятия из обращения в случае выявления фальсифицированной продукции с ее последующей утилизацией.
При этом указывается, что изъятие и отзыв из обращения опасной продукции должны обеспечивать операторы рынка.
Как сообщала "Страна", цены на сливочное масло в Украине за год взлетели почти на 30 процентов.
Ранее в детских садах Киева обнаружили фальсифицированное сливочное масло.