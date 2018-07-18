Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверила молокоперерабатывающие предприятия в Полтавской и Ивано-Франковской областях и подтвердила факт производства фальсифицированного масла сладкосливочного в некоторых цехах.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Госпотребслужба публикует список из 5 предприятий, которые закрылись после проверки:

ООО "Техмолпром", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозинский молочный завод", ООО "Полтавамолпрод" (с. Шишаки Полтавской обл.) ЧПП "Молокозавод-Карпаты" (Рожнятов Ивано-Франковской обл.)

Кроме того, производитель якобы белорусского масла, маркировка которого указывает адрес пгт Житянка (Ивано-Франковская обл.), вообще отсутствует в реестре операторов рынка.

"Соответственно, масло сливочное, реализуемое в настоящее время в торговых сетях на территории Украины под маркой указанных предприятий, фальсифицированное. В соответствии с законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" является опасным пищевым продуктом, который имеет вредное влияние на здоровье человека и является непригодным для потребления", - отмечается в сообщении.

Госпотребслужба сообщает, что ее территориальным органам поручено усилить работу по этому вопросу, в том числе по обеспечению изъятия из обращения в случае выявления фальсифицированной продукции с ее последующей утилизацией.

При этом указывается, что изъятие и отзыв из обращения опасной продукции должны обеспечивать операторы рынка.

Как сообщала "Страна", цены на сливочное масло в Украине за год взлетели почти на 30 процентов.

Ранее в детских садах Киева обнаружили фальсифицированное сливочное масло.