В Украине 19 июля синоптическая ситуация не изменится: территория страны останется в поле пониженного атмосферного давления и теплой воздушной массе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, в Карпатах ночью – местами сильные дожди; лишь в Приазовье без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+19°, днем +24...+29°, в Карпатах +18...+23°.

В Киеве 19 июля кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+19°, днем +26...+28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 июля самая высокая температура днем была +36,3° в 2007 году, самая низкая ночью +8,9° в 1898 и 1929 годах.

Фото: meteo.gov.ua

В Украине 20 июля прогнозируются умеренные грозовые дожди (местами ночью). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +14...+19°, на побережье морей до +22°; днем +23...+28°, в южных областях +28...+32°.

В Киеве 20 июля ночью местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем +24...+26°.

Фото: meteo.gov.ua

По состоянию на 9:00 среды, 18 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была +22...+26°, в Днепре возле Киева +24°.

Как сообщала "Страна", в КГГА заявили, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.

Напомним также, что синоптики обещали Киеву целую неделю дождей.

Ранее появилось фото, как борьба двух циклонов определяет погоду над Европой и Украиной.