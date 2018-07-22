В Шостке, на казенном предприятии "Шосткинский казенный завод "Импульс" ("Укроборонпром"), совместно с киевским ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", который связывают с именем Петра Порошенко, начали серийное производство боеприпасов для 40-мм автоматического гранатомета - ПГОФ-40, по стандарту НАТО.

Об этом в среду, 18 июля сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Впервые в Украине в сотрудничестве с "Кузней на Рыбальском" было освоено и начато серийное производство 40-мм боеприпасов для автоматического гранатомета. Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых инструментов. При этом, в основном, составление таких боеприпасов - это ручная работа", - цитирует в среду директора предприятия Евгения Чернова пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что ПГОФ-40 - граната осколочно-фугасного действия с типоразмером 40х53 мм, что соответствует установленному в НАТО стандарту боеприпасов к автоматическим гранатометам.

"По сравнению с 30-мм гранатами, которые сейчас используются в большинстве автоматических гранатометов, стоящих на вооружении украинской армии, 40-мм граната имеет большую мощность и разлет осколков", - говорится в опубликованном сообщении.

Также завод освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Кроме того, КП "Шосткинский казенный завод "Импульс", совместно с ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", осваивает производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур Украины.

В "Укроборонпроме" напоминают, что КП "Шосткинский казенный завод "Импульс" является одним из немногих во всем мире, которое в замкнутом цикле производит детонаторы, капсюли и другие элементы для различных видов боеприпасов, от обычных патронов до дальнобойных ракет типа "земля-земля".

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что таким образом государство продолжает укреплять обороноспособность украинской армии.

"Украина начала серийное производство боеприпасов по стандартам НАТО. Государственный концерн "Укроборонпром" производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

Он подытожил: "Продолжаем укреплять обороноспособность украинского войска!".

Видео: facebook.com/ukroboronprom

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Напомним, что "Укроборонпром" проверит периметр охраны Харьковского бронетанкового завода, на котором сняли видео руферы.