Британские дипломаты обеспокоены акциями протеста, которые вчера произошли в САП и НАБУ, дипломаты призывают мирно реализовывать право на протест в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Обеспокоены вчерашними нападениями на гражданских активистов перед САП и силовым вторжением в здание НАБУ и повреждением имущества. Право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Если этого не происходит, полиция должна защищать правопорядок", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/ukinukraine

Как сообщала "Страна", 17 июля у здания САП в Киеве проходило несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого. Еще до начала акции неизвестные облили зеленкой и закидали тортами одного из организаторов акции – председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также лидера Социалистической партии Илью Киву. После этого Виталия Шабунина госпитализировали с химическим ожогом I степени обоих глаз.

На следующий день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил прокуратуре Киева зарегистрировать уголовное производство по факту событий возле здания САП, которые произошли 17 июля. Он назвал обливание зеленкой - ватной и подлой традицией.