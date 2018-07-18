За 13 июля в Киеве проездные карты в кассах метрополитена, перед повышением тарифов, пополнили на 5,9 млн поездок.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макагон отметила, что это почти половина среднемесячной нормы поездок за этот год.

"В среднем киевляне используют до 12 млн поездок ежемесячно", - отметила она в комментарии агентству.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что в прошлую пятницу пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971,525 тыс. поездок, из которых 4568,8 тыс. поездок по тарифу 4,5 грн.

На сегодня, при пополнении проездной карты метро на 50 поездок, одна стоит 6,5 грн.

Как сообщалось, с 14 июля в Киеве действуют новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка). В случае приобретения жетона для проезда в метро или разового билета для проезда в наземном транспорте пассажиры будут оплачивать за одну поездку 8 грн.

Фото: facebook.com/kyivmetro

"Страна" узнавала, что киевляне и гости столицы думают о новых тарифах на метро и транспорт.

Отметим, что в Киеве поймали хулигана из Львова, который сообщил о минировании станции метро Левобережная.