В Киеве самыми популярными именами в первом полугодии 2018 года стали София, Злата, Мария, Милана, а для мальчиков - Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления юстиции в Киеве.

Среди необычных имен, которые выбрали родители, - Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девушек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для ребят.

Также начальник управления Станислав Куценко добавил статистику, согласно которой за 6 месяцев 2018 в Киеве выдано 17057 свидетельств о рождении, в частности, прямо в родильном получили 8212 документа.

Так же раз в год проводится статистика о поле ребенка, динамика на 2017-2018 года свидетельствует, что мальчиков - 52%, девочек - 48%.

Как сообщала "Страна", в Минюсте назвали самые необычные имена новорожденных Киевщины: Украина, Тамерлан и Корбан.

Напомним также, что ранее новорожденным в Киеве также давали необычные имена: Эмиссия, Оушен и Прохор-Джай. В Минюсте сообщили, какие имена давали новорожденным в Киеве.