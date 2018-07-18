В Киевской горгосадминистрации (КГГА) утвердили проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" к жилому массиву Виноградарь. Решение принято распоряжением от 11 июля 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Строительство метро (а это масштабный проект) требует не только детального анализа, но и основательной подготовки. Именно поэтому проект готовился не один месяц, а последующие объявления – о тендерах и т.д. – будут осуществляться только после детальной предварительной работы. Мы должны заботиться и о соблюдении требований законодательства, и об интересах киевлян, и о безопасности и качестве", - цитируется в сообщении заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций – "Мостицкой" и "Проспекта Правды", а также с участка вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Согласно распоряжению, пропускная способность этого участка метрополитена - 40 пар поездов в час.

Как предполагается, строительные работы продлятся 36 мес., их стоимость оценивается в 6,3 млрд грн.

Проект будет реализован за счет средств местного бюджета.

Ранее "Страна" сообщала, что аукцион по строительству метро на Виноградарь перенесли, а также о том, как будут выглядеть четыре станции метро на Виноградарь