В Кривом Роге избили журналиста, который собирался написать материал о жестоком обращении с животными. Об этом инциденте сообщил в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Происшествие случилось сегодня, 18 июля, на территории КП "Скоростной трамвай".

Как описывает ситуацию Томиленко, нападавший представился журналисту информационного портала "Первый Криворожский" Николаю Чирве как заместитель начальника охраны предприятия. Корреспондент в КП приехал после сообщения читателей, что, вероятно, сотрудники упомянутого учреждения отравили стерилизованных бездомных собак. Но пообщаться и разобраться в ситуации Николай не успел, поскольку получил удар в лицо.

"Конечно, просмотрев то ужасное видео, на котором видны тела животных, мы не могли стоять в стороне. Николай, прибыв на место, на территорию вошел беспрепятственно. Далее, встретив вот этого человека, который представился заместителем начальника охраны, показал свое журналистское удостоверение и объяснил, что здесь делает, - рассказывал детали происшествия в комментарии НСЖУ главред "Первого Криворожского" София Скиба. - Однако дальше услышал только нецензурную брань, а затем Николая ударили по лицу с такой силой, что он чуть-чуть не упал".

На место происшествия приехали правоохранители. Сейчас пострадавший журналист проходит судебно-медицинскую экспертизу: "В телефонном режиме правоохранители сообщили нам, что сейчас решают, по какой статье будут открывать уголовное производство. Отмечают, что согласно предоставленным видеодоказательствам, а нападение на Николая успел зафиксировать его коллега - это статья 171 ("препятствие журналистской деятельности", санкция статьи – до трех лет – прим. ред)", - говорит Скиба.

По ее словам, никто из руководителей коммунального предприятия не вышел на связь ни с редакцией, ни с пострадавшим журналистом: "Значит, не извинились и не поинтересовались, нужна ли какая-то помощь, а также не опровергают ситуацию жестокого обращения с животными. Поэтому, на мой взгляд, есть все основания возбуждать дело не только по статье с журналистом".

Сам Томиленко этот инцидент описал так: "К сожалению, отсутствие надлежащих наказаний за предыдущие атаки поощряют "культуру разборок" с журналистами, имеют смелость задавать неудобные вопросы ..."

Ранее "Страна" писала, что сразу несколько журналистов сообщили о визитах в редакции сотрудников СБУ с предложением "помощи". Они должны советовать редакторам как распознать информацию, которая может быть "вбросом" от соседней страны и повредить вопросам национальной безопасности.

Также мы писали, как в Николаеве сотрудники коммунального предприятия "Центр защиты животных" усыпили 150 собак, в том числе - 50 щенков.