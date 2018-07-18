В центре Полтавы 18 июля автомобиль въехал в верхнюю часть подземного перехода, где в этот момент производились строительные работы. В результате ДТП погиб 27-летний парень, находившийся в переходе. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла на перекрестке улиц Европейской и Шевченко.

Водитель Opel Combo не справился с управлением.

Погиб 27-летний мужчина, который выполнял ремонтные работы в переходе.

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", нардеп Шахов рассказал про детали ночного ДТП под Полтавой, когда поперек дороги стал пьяный человек.

Также "Страна" писала, как под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку, водителя госпитализировали.

Ранее стало известно, что помощник Вилкула разбился на джипе в ДТП под Полтавой.