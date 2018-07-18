Кабинет министров упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, пишет пресс-служба правительства.

Как отмечается, в настоящее время для получения разрешения сотрудники Государственной миграционной службы требуют от иностранцев после получения разрешения выехать и вернуться в Украину.

"При этом такой выезд/въезд может быть осуществлен через территорию любой страны и не предусматривает получения никаких дополнительных документов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Соответствующее решение предусматривает отмену возможности отказа в оформлении вида на жительство на основании того, что дата въезда в Украину предшествует дате получения разрешения на трудоустройство.

"Ожидаемый результат таких изменений - открытость Украины для высококвалифицированных иностранных специалистов, а также уменьшения нагрузки на ГМС", - сообщает пресс-служба.

Также на своем заседании правительство отменило ряд уже неактуальных актов различных органов центральной исполнительной власти, которые не соответствуют действующему законодательству.

Они призваны уменьшить регуляторное давление на бизнес и возможности для злоупотреблений со стороны представителей органов власти, а также улучшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине определились, как возвращать и высылать из страны иностранцев и лиц без гражданства.

Также Кабинет министров Украины почти в два раза увеличил годовую квоту на иммигрантов.