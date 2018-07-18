Дело об угрозах нардепа Сергея Пашинского главе секретариата Комитета Рады по нацбезопасности Татьяне Блистив получило продолжение.

Стало известно, что Пашинский пытался отстранить её от должности еще 6 июля. Он направил спикеру Андрею Парубию запрос о привлечении Блистив к дисциплинарной ответственности.

11 июля Парубий ответил, что дело рассмотрят в аппарате ВР, о чем свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении "Страны".

Отметим, что вчера "Страна" публиковала служебную записку чиновницы в аппарат парламента. Видимо, в ответ на жалобы Пашинского, которым был дан ход.

В ней Блистив утверждает, что конфликт с нардепом у нее разгорелся после отказа завизировать сравнительную таблицу к законопроекту №6697 - о реструктуризации задолженности предприятий "Укроборонпрома" перед Россией.

Она отказалась подписывать таблицу, поскольку все время менялся текст законопроекта - причем уже после одобрения его в Комитете под руководством Пашинского. Такие изменения "на коленке" являются нарушением регламента Рады.

"Попытки фальсификации, конечно, бывали и раньше, но не с такими грубыми нарушениями. Задача стояла максимально быстро сделать и пропихнуть этот документ с целью получения политических дивидендов.

В этом созыве не редко пытаются пропихнуть законопроекты таким образом и это получается. Причина - системная безнаказанность" - сказала Татьяна Блистив "Стране".

После этого отказа, утверждает чиновница, ее в кабинет вызвал Пашинский и начал угрожать убийством. Заявление об этом глава секретариата написала в Генпрокуратуру.

Что самое интересное, в аппарате Рады никаких нарушений со стороны Блистив по итогу не нашли. Об этом говорится в ответе на запрос Пашинского.

Детальнее об этой истории "Страна" рассказывала в материале "Его состояние - 10% ВВП Украины". Кто и почему обвинил Сергея Пашинского в угрозе убийства.