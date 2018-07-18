Янукович через британских юристов потребовал извинений от Луценко за обвинения в краже $40 млрд
Британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP (JHA LLP), представляющая интересы бывшего президента Виктора Януковича на Западе, обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с официальным письмом.
В нем они требуют официально и публично извиниться за высказывания в адрес бывшего Януковича, которые глава ГПУ озвучил 23 мая 2018 года на заседании ООН. Тогда Луценко сообщил о якобы причастности экс-главы Украины и его окружения к хищению 40 млрд долларов и о спецконфискации 1,5 млрд долларов по решению Краматорского районного суда.
Письмо общественности продемонстрировал информационный департамент адвокатского объединения Averlex. Оно есть как на русском, так и на английском языках.
В своем письме JHA LLP указывают на то, что:
- ни одна страна мира, исключая Украину, не выявила каких-либо средств или активов, принадлежащих Януковичу и не заморозила их;
- ни в одной стране мира (включая Украину) в отношении Виктора Януковича не существует ни одного обвинения в хищении средств и ни одного судебного решения, доказывающего его вину.
- в судебном процессе, с которым связано решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года Янукович не является ни обвиняемым, ни подозреваемым.
- Подобные заявления, по мнению английских адвокатов, являются клеветническими, нарушают право Виктора Януковича на презумпцию невиновности и процедуры ООН.
В связи с этим они настаивают на том, чтобы Луценко "официально и публично извинился и отказался от этих обвинений" или предоставил адвокатам JHA LLP конкретные судебные решения в отношении Януковича(а не третьих лиц), подтверждающих его вину в хищении средств.
Адвокаты JHA LLP обращают внимание, что любой ответ Луценко, как и отсутствие ответа с его стороны, будут являться важным доказательством в существующих делах по обжалованию санкций Европейского Союза (ЕС), а также смогут быть использованы в судебных процессах против самого Луценко. Копию своего письма JHA LLP также направило в Секретариат ООН, в Совет ЕС и в Министерство иностранных дел Украины.
Копия письма на английском:
Копия письма на русском:
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