Британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP (JHA LLP), представляющая интересы бывшего президента Виктора Януковича на Западе, обратилась к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с официальным письмом.

В нем они требуют официально и публично извиниться за высказывания в адрес бывшего Януковича, которые глава ГПУ озвучил 23 мая 2018 года на заседании ООН. Тогда Луценко сообщил о якобы причастности экс-главы Украины и его окружения к хищению 40 млрд долларов и о спецконфискации 1,5 млрд долларов по решению Краматорского районного суда.

Письмо общественности продемонстрировал информационный департамент адвокатского объединения Averlex. Оно есть как на русском, так и на английском языках.

В своем письме JHA LLP указывают на то, что:

ни одна страна мира, исключая Украину, не выявила каких-либо средств или активов, принадлежащих Януковичу и не заморозила их;

ни в одной стране мира (включая Украину) в отношении Виктора Януковича не существует ни одного обвинения в хищении средств и ни одного судебного решения, доказывающего его вину.

в судебном процессе, с которым связано решение Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года Янукович не является ни обвиняемым, ни подозреваемым.

Подобные заявления, по мнению английских адвокатов, являются клеветническими, нарушают право Виктора Януковича на презумпцию невиновности и процедуры ООН.

В связи с этим они настаивают на том, чтобы Луценко "официально и публично извинился и отказался от этих обвинений" или предоставил адвокатам JHA LLP конкретные судебные решения в отношении Януковича(а не третьих лиц), подтверждающих его вину в хищении средств.

Адвокаты JHA LLP обращают внимание, что любой ответ Луценко, как и отсутствие ответа с его стороны, будут являться важным доказательством в существующих делах по обжалованию санкций Европейского Союза (ЕС), а также смогут быть использованы в судебных процессах против самого Луценко. Копию своего письма JHA LLP также направило в Секретариат ООН, в Совет ЕС и в Министерство иностранных дел Украины.

Копия письма на английском:

Копия письма на русском:

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