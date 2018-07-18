Известный украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию и нуждается в сложной операции. Его коллега, актриса и ведущая Лилия Ребрик попросила на своей странице в Instagram о помощи всех неравнодушных.

"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в ужасное ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала в публикации звезда.

Фото: liliia.rebrik/Instagram

На странице "МотоДопомога" в Facebook указаны подробности ДТП, которое случилось 15 июля.

Федорченко ехал на мотоцикле по трассе Львов-Мукачево. Вблизи села Тухолька на пятне разлитого масла водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги.

Также сообщается, что недавно актера перевели в городскую клиническую больницу №8 во Львове для проведения сложной операции. Для этого нужны девять литров крови. Сейчас есть только три литра.

"Поэтому мы вместе с родными и близкими просим вас, если вы не имеете противопоказаний к сдаче крови – сделайте это".

Для сдачи крови нужно прийти во Львовский областной центр службы крови на ул. Пекарская, 65 с 8:30 до 13:00, обязательно с паспортом. Указать, что кровь сдается для Федорченко Олеся, больница №8.

Для денежных переводов: 5168 7554 2462 0785, Шумейко Мария Григорьевна.

Фото: facebook.com/motodopomoga

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