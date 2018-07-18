Депутат Запорожского облсовета ("Самопомощь") Владислав Марченко, который является открытым противником ЛГБТ-сообщества, назначен уполномоченным лицом по гендерным вопросам.

Соответствующее распоряжение за подписью главы облсовета Григория Самардака на своей странице в Facebook опубликовала депутат областного совета Татьяна Ковылина.

Фото: facebook.com

Отметим, что не так давно Марченко в интервью местным СМИ заявил, что ЛГБТ активно навязывают украинскому обществу ценности, которые противоречат христианской морали.

"Мне, человеку, воспитанному в христианской морали, свойственно традиционно мыслить в этих вопросах. Вопрос семьи для меня очень важен, потому что когда ребенок растет в здоровой полноценной семье, мы получаем вторую нацию. Есть секс-меньшинства, это их право. Я на их право не собирался и не собираюсь влиять. Это их осознанный выбор. Другой вопрос — когда эти ценности пропагандируются и навязываются. Здесь есть проблема", — сообщил Марченко.

Также до этого Владислав Марченко поставил Украине в пример Уганду, где с 2014 года преследуют геев. В африканской стране тех, кого уличили в нетрадиционных связях, грозит до 14 лет тюрьмы. Политик в соцсети отметил, что Украине надо брать пример с тоталитарной страны, ведь только так можно отстоять "божьи интересы".

Информация Ковылиной вызвала немало критических и возмущенных комментариев среди пользователей. В ответ на эти возмущения Марченко написал новый пост в Facebook.

Он "специально для "FAKEометов" местечкового разлива" разъясняет, что такое уполномоченное лицо по гендерным вопросам.

"Для этого достаточно сделать одно(!) упражнение и зайти на Википедию. Гендерное неравенство (англ. Gender inequality) — это идея и ситуация, когда женщины и мужчины не являются равными с правами, возможностями и представлениями о них. Термин касается неодинакового обращения с людьми или их восприятие / отношение к ним, полностью или частично вызванного полом или гендером этих людей. Женщины отстают от мужчин во многих областях, включая образование, возможности на рынке труда, представленность в политике, платы за равноценную работу", - цитирует Марченко.

Он также пишет что принцип гендерного равенства закреплен в Конституции Украины: "Статья 3 закрепляет равность мужчин и женщин во всех сферах жизни. ... Но в соответствии с законодательством только женщинам предоставляется возможность сочетать работу с материнством. Законодательно мужчины лишены такой возможности".

"Это те вопросы с которыми мне работать. Вот и все", - резюмировал он.

фото: facebook.com/vladikmarchenko

Ренее "Страна" сообщала, что гей-парад в Запорожье наметили на 24 сентября.

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