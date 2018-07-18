Самая популярная криптовалюта Bitcoin за сутки подорожала на 11,23% до $7,459 тысяч.

Об этом сообщает сайт coinmarketcap.

Капитализация Bitcoin по состоянию на среду 18 июля составляет 127,9 млрд долларов, объем сделок за последние 24 часа составил 6,3 млрд долларов.

Второй по капитализации криптовалютой остается Ethereum с капитализацией в 50,9 млрд долларов.

Отмечается, что всего уже получено 17,155 млн монет Bitcoin.

Как сообщала "Страна", стоимость биткоина может подняться до 15 тысяч к концу года - Goldman Sachs.

Также "Страна" писала, что отказ Visa обслуживать карты с Bitcoin может привести к созданию первого криптовалютного банка.

Напомним, в Stratfor предупредили о новой схеме мошенников, которые майнят Bitcoin через холодильник.