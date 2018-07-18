В Украине временно запретили применение и реализацию известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D.

Об этом сказано в распоряжении на сайте Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о "Кальций-Д3 Никомед Форте" 60 жевательных таблеток серий 11429329, 11433082 Такеда АС, Норвегия.

Такое решение в ведомстве приняли в среду, 18 июля, на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".

Таблетки "Кальций-Д3 Никомед Форте" используют для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D у пациентов пожилого возраста, а также как дополнение к специфической терапии остеопороза.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили серию популярного лекарства от отравлений и для вывода токсинов.

Также в стране запретили продажу леденцов "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом".