Праздник православного календаря сегодня - Собор Радонежских святых. В этот день верующие посещают службу и поют, а дома читают специальные молитвы, прославляющие сподвижников Сергия Радонежского.

По преданию, старец совершил множество чудес при жизни - помогал исцелиться от болезней, воскрешал мертвых, давал советы отчаявшимся людям. После его смерти верующие отмечают, что он неоднократно являлся, чтобы предупредить о несчастьях - пожарах, нападениях вражеских войск.

Сбором в православии называют праздник, который объединяет божьих подвижников по какому-либо признаку.

Радонежские чудотворцы - это сподвижники и собеседники святого и монахи Троице-Сергиевой обители, которая возникла на месте кельи старца в лесу. Всего более 75 угодников.

Среди них родители Сергия Радонежского - бояре Кирилл и Мария, которые приняли постриг. А также такие известные личности, как иконописцы Андрей Рублев и Данил Черный, легендарные воины-монахи Александр Пересвет и Андрей Ослябля, святой Савва Сторожевский также известный, как Звенигородский.

Из собеседников преподобного Сергия, которые входят в Собор, выделяют князя Дмитрия Донского, преподобного Кирилла Белозерского.

Фото: Икона 18 века, посвященная Собору/google.com.ua

Отмечать день Собора Радонежских святых стали с 17 века. В этот период были восстановлены первые списки последователей старца, также была написана первая икона Собора Радонежских святых для Троицкого собора.

Торжественное празднование установили с 1981 года.