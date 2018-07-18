В Киеве на "Арсенальной" жестоко избили подростка с дредами и тоннелями в ушах
В Киеве рядом со станцией метро "Арсенальная" с десяток молодых парней жестоко избили молодого парня. Драку сняли на видео и опубликовали в социальной сети Facebook.
По всей видимости, инцидент произошел 15 июля.
На видео парень с дредами лежит на тротуаре, вокруг него стоят неизвестные.
По какой причине произошла драка, неизвестно. Возможно, обидчикам не понравился внешний вид подростка и они решили его проучить.
Осторожно: в видео используется ненормативная лексика!
"Информатор" со ссылкой на пост Юлии Коваленко в Facebook пишет, что у парня серьезная травма головы. В данный момент он находится в реанимации после сложной нейрохирургической операции, во время котором ему удалили часть черепной кости.
Изначально видео разместили в сети сами участники избиения. Позже они удалили и ролик, и свою страницу, но пользователи успели сохранить и распространить запись.
Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как под Одессой в автобусе пьяный мужчина жестоко избил женщину на глазах пассажиров.
Напомним также, что в Харькове избили лидера националистической организации и его спутницу.
Также "Страна" писала, как русский турист избил до смерти пьяного украинца в Турции.