В Киеве рядом со станцией метро "Арсенальная" с десяток молодых парней жестоко избили молодого парня. Драку сняли на видео и опубликовали в социальной сети Facebook.

По всей видимости, инцидент произошел 15 июля.

На видео парень с дредами лежит на тротуаре, вокруг него стоят неизвестные.

По какой причине произошла драка, неизвестно. Возможно, обидчикам не понравился внешний вид подростка и они решили его проучить.

Осторожно: в видео используется ненормативная лексика!

"Информатор" со ссылкой на пост Юлии Коваленко в Facebook пишет, что у парня серьезная травма головы. В данный момент он находится в реанимации после сложной нейрохирургической операции, во время котором ему удалили часть черепной кости.

Изначально видео разместили в сети сами участники избиения. Позже они удалили и ролик, и свою страницу, но пользователи успели сохранить и распространить запись.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как под Одессой в автобусе пьяный мужчина жестоко избил женщину на глазах пассажиров.

Напомним также, что в Харькове избили лидера националистической организации и его спутницу.

Также "Страна" писала, как русский турист избил до смерти пьяного украинца в Турции.