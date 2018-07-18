Украинский самолет Ан-178 совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow. Видео полета опубликовал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 - разработка инженеров Антонов.

"И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178", - отметил Порошенко.

Как сообщала "Страна", экс-генконструктор "Антонова" считает, что Россия сможет восстановить производство "Русланов" за два года.

17 июля «Антонов» сообщил на своей странице в Facebook о заключенном на полях Farnborough Airshow 2018 соглашении с Aviall Services (зарегистрированная в США дочерняя компания Boeing), предполагающем поставки западных комплектующих для Ан-178, а также Ан-148 и Ан-158.

Ранее в ГП "Антонов" рассказали о сложностях производства самолетов без российских комплектующих.

Как рассказал президент ГП Александр Донец, в сборочном цеху "Антонова" стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности, которые в ближайшие полгода-год будут оснащены бортовым электронным оборудованием отечественного и западного производства.

"158-я машина сертифицирована, эксплуатируется, но с российскими комплектующими и материалами. Их нужно заменить, провести с новым оборудованием цикл не только стендовых испытаний, но и летных. Это довольно большой объем - около 35% от общего количества испытательных работ, которые проводятся на совершенно новой, созданной с нуля машине", - пояснил Донец.