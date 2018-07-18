В Праге на троих украинцев-заробитчан обрушилось здание. Фото инцидента
В центре столицы Чехии при обвале дома пострадали трое заробитчан из Закарпатья. Об этом сообщает "Голос Карпат".
Бригада украинцев проводила ремонтные работы в пражском здании, но делала это нелегально.
Среди травмированных - два жителя Хустского района и один из Виноградова. В частности стало известно, что молодой житель Виноградова впервые поехал на заработки. Именно его состояние является самым тяжелым - у мужчины серьезная травма позвоночника.
Фото: ceskenoviny.cz
Остальных рабочих из бригады депортируют из Чехии.
Фото: ceskenoviny.cz
Как сообщают местные СМИ, пожарные нашли двух людей вскоре после обвала части здания, третьего раненого пришлось извлекать из-под завалов. Все три работника оказались в больнице, причем состояние одного крайне тяжелым. Служба спасения перевела его в Центральный военный госпиталь (УХН), сейчас муж в искусственной коме.
Фото: ceskenoviny.cz
Следователи расследуют причину обвала и возможную уголовную ответственность.
Ранее "Страна" сообщала, что в Польше упал с крыши и погиб украинский заробитчанин.
Также в Украине предложили заробитчанам декларировать доходы и платить взносы в Пенсионный фонд.